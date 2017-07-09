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Защитник «Кьево» Сполли перешел в «Дженоа»
Сегодня, 19:28 | Источник: ФК "Дженоа" | Редакция: Роман Мельник
«Дженоа» объявила о подписании 34-летнего защитника Николаса Сполли, выступавшего ранее за «Кьево». Игрок перешел к «грифонам» на правах свободного агента.
В минувшем сезоне аргентинский футболист провел 21 матч в Серии А и успел получить 8 желтых карточек.
Согласно слухам, защищать цвета генуэзского клуба вскоре может начать нападающий «Милана» Джанлука Лападула.
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