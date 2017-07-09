Защитник «Кьево» Сполли перешел в «Дженоа»

«Дженоа» объявила о подписании 34-летнего защитника Николаса Сполли, выступавшего ранее за «Кьево». Игрок перешел к «грифонам» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне аргентинский футболист провел 21 матч в Серии А и успел получить 8 желтых карточек.

Согласно слухам, защищать цвета генуэзского клуба вскоре может начать нападающий «Милана» Джанлука Лападула.