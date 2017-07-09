Защитник «Зенита» Чернов перешел в «Тосно»

Защитник питерского «Зенита» Евгений Чернов предстоящий сезон проведет на правах аренды в «Тосно». Об этом сообщил агент футболиста Александр Маньяков. Условия сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что «Тосно» хочет снова арендовать у ЦСКА хавбека Александра Макарова.