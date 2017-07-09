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Защитник «Зенита» Чернов перешел в «Тосно»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Заграница: трансферы, Тосно, Зенит, Чернов Евгений
Сегодня, 19:23 | Источник: Инстаграм Александра Маньякова | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник питерского «Зенита» Евгений Чернов предстоящий сезон проведет на правах аренды в «Тосно». Об этом сообщил агент футболиста Александр Маньяков. Условия сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что «Тосно» хочет снова арендовать у ЦСКА хавбека Александра Макарова.

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