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«Грассхоппер» подписал бывшего хавбека «Барселоны» Жеффрена

Соккер.Ру // Швейцария. Суперлига 2017/2018, Заграница: трансферы, Грассхоппер, Эйпен, Жеффрен
Сегодня, 20:50 | Источник: ФК "Грассхоппер" | Редакция: Роман Мельник

Швейцарский клуб «Грассхоппер» презентовал новичка. Им стал полузащитник из Венесуэлы Жеффрен, который выступал в системе «Барселоны» с 2004 по 2011 год. Контракт с игроком рассчитан на два года.

Последние сезоны Жеффрен представлял бельгийский «Эйпен».

Напомним, что «Грассхоппер» в прошлом месяце прославился тем, что забил гол российскому голкиперу «Сьона» Антону Матрюшкину на 90+16-й минуте.

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