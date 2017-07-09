«Грассхоппер» подписал бывшего хавбека «Барселоны» Жеффрена

Швейцарский клуб «Грассхоппер» презентовал новичка. Им стал полузащитник из Венесуэлы Жеффрен, который выступал в системе «Барселоны» с 2004 по 2011 год. Контракт с игроком рассчитан на два года.

Последние сезоны Жеффрен представлял бельгийский «Эйпен».

Напомним, что «Грассхоппер» в прошлом месяце прославился тем, что забил гол российскому голкиперу «Сьона» Антону Матрюшкину на 90+16-й минуте.