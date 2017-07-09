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Дзюба: «Кокорин — покоритель мух. Сидят у него на лице, а он даже не просыпается»
Вчера, 22:49 | Источник: YouTube канал "Зенита" | Редакция: Роман Мельник
В очередном ролике видеоблога «Зенит-ТВ» нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба прокомментировал шутку Александра Кокорина о том, что Дзюба боится мух:
«Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он даже не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он просто покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему.
Я говорю ему: „Саш, убей хоть одну“. А он отвечает: „Не-не, нормально. А что, они летают?“. Просто пять по нему летают. Человек вообще феноменальный».
Видео целиком вы можете увидеть здесь.
Напомним, что Дзюба сейчас тренируется по индивидуальной программе.
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Пипец позорники!!
А их болельщики оправдываясь называют ЭТО юмором((((
Тьфу!
Молодцы ребята....
"Не надо бояться быть смешным. Впрочем, для этого требуется не только мужество, но и известная непринуждённость."
Эрих Мария Ремарк
Сезон еще не начался, а над Вами с Кокориным уже "стадо" мух кружит!!!
Ты так красиво описал Вашу комнату, аж запах чуЕтся - Толстой отдыхает!
Где живут одни бомжи
Запах стойкий там стоит,
Много пищи там лежит.
И все таки в д....ме что тот есть, миллионы мух не могут одновременно ошибаться
https://www.youtube.com/watch?v=mllwVWuhBac
а вообще с юмором у ребят все ок!!
без него в футболе никуда.
черчес согласится