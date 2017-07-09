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Дзюба: «Кокорин — покоритель мух. Сидят у него на лице, а он даже не просыпается»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кокорин Александр, Дзюба Артём
Вчера, 22:49 | Источник: YouTube канал "Зенита" | Редакция: Роман Мельник

В очередном ролике видеоблога «Зенит-ТВ» нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба прокомментировал шутку Александра Кокорина о том, что Дзюба боится мух:

«Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он даже не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он просто покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему.

Я говорю ему: „Саш, убей хоть одну“. А он отвечает: „Не-не, нормально. А что, они летают?“. Просто пять по нему летают. Человек вообще феноменальный».

Видео целиком вы можете увидеть здесь.

Напомним, что Дзюба сейчас тренируется по индивидуальной программе.

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