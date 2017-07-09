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Васильков: «Смолов может восстановиться к моменту перехода в новый клуб»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Краснодар, Смолов Федор
Сегодня, 17:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Бывший главный врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков оценил сроки восстановления травмировавшегося нападающего «Краснодара» Федора Смолова:

«Очень жаль, что так получилось. Федор – наш ведущий нападающий, а тут эта травма... Слышал, что он может сменить клуб. Может быть, восстановится как раз к переходу в другую команду.

На все про все, если это среднестатистическая травма, уходит около трех недель. Может быть, даже чуть дольше. В общем, от трех недель до месяца.

А вообще его судьба сейчас не ясна. И Смолов больше думает не о футболе, а о том, где он продолжит карьеру. Поэтому, возможно, и находится в разобранном состоянии. Где-то не рассчитывает свои силы».

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