Васильков: «Смолов может восстановиться к моменту перехода в новый клуб»

Бывший главный врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков оценил сроки восстановления травмировавшегося нападающего «Краснодара» Федора Смолова:

«Очень жаль, что так получилось. Федор – наш ведущий нападающий, а тут эта травма... Слышал, что он может сменить клуб. Может быть, восстановится как раз к переходу в другую команду.

На все про все, если это среднестатистическая травма, уходит около трех недель. Может быть, даже чуть дольше. В общем, от трех недель до месяца.

А вообще его судьба сейчас не ясна. И Смолов больше думает не о футболе, а о том, где он продолжит карьеру. Поэтому, возможно, и находится в разобранном состоянии. Где-то не рассчитывает свои силы».