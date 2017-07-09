Карякин: «Будет здорово, если „Спартак“ в ЛЧ попадет в одну группу с „Барселоной“!»

Российский гроссмейстер и давний поклонник «Спартака» Сергей Карякин надеется, что «красно-белые» встретятся с «Барселоной» в Лиге чемпионов:

«Вот было бы здорово, если бы „Спартак“ попал в одну группу с „Барселоной“!

Хочу ли я увидеть Месси? Конечно. Симпатизировать этой команде начал в пику Карлсену, который болеет за „Реал“. Его даже приглашали на „Сантьяго Бернабеу“ сделать символический удар по мячу».

Отметим, что московский клуб неоднократно приглашал Карякина на свои матчи.