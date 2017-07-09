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Карякин: «Будет здорово, если „Спартак“ в ЛЧ попадет в одну группу с „Барселоной“!»
Сегодня, 21:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Российский гроссмейстер и давний поклонник «Спартака» Сергей Карякин надеется, что «красно-белые» встретятся с «Барселоной» в Лиге чемпионов:
«Вот было бы здорово, если бы „Спартак“ попал в одну группу с „Барселоной“!
Хочу ли я увидеть Месси? Конечно. Симпатизировать этой команде начал в пику Карлсену, который болеет за „Реал“. Его даже приглашали на „Сантьяго Бернабеу“ сделать символический удар по мячу».
Отметим, что московский клуб неоднократно приглашал Карякина на свои матчи.
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Конечно будет здорово :)
Конечно будет здорово :)
Для спартака выиграть еврокубок недосягаемо :)
он че думает счет с барсой будет как у него в шахматах очко или 0,5?
спартачи че хотят явного обновления рекорда 1-38 вместо 1-18??
вам легия санкт галлен и аек опасны и не проходимы. зачем вам барса в группу?? чтоб над вами поглумились??
Всё равно жребий от нас не зависит.От нас зависит игра и как мы проведём групповые матчи.
Вот здесь мы и ждём гения Массимо и запредельной игры наших мастеров.
Будет день, будет и пища.
ГАФ-ГАФ-ГАФ
а в группу что-нибудь по проще.
Конечно будет здорово :)