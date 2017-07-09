Ганчаренко: «Все футболисты ЦСКА в строю. Это внушает оптимизм»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги товарищеского поединка, в котором «армейцы» сыграли вничью с «Краснодаром»:

«Спарринг нужен был и нам, и „Краснодару“, чтобы выявить свои недостатки. Получилась очень хорошая игра. Наверное, можно было не доводить до того, чтобы соперник сравнял в концовке. Тем не менее, мы неплохо действовали до 90-й минуты, провели много хороших атак. В то же время и „Краснодар“ надо отметить. Считаю, что этот спарринг — то, что нам было нужно в преддверии стартового тура.

Думаю, что мы очень хорошо поработали. Да, это не то же самое, что на зимних сборах, но мы поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм.

Ожидания от сезона? Очень сложно оценивать. Каждый матч может перевернуть ситуацию. Будем идти шаг за шагом, бороться за победу в каждой игре и ждать жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов».