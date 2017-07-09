Рейтинг@Mail.ru

Ганчаренко: «Все футболисты ЦСКА в строю. Это внушает оптимизм»

Матч: ЦСКАЦСКА1 : 1КраснодарКраснодар
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Россия: мнение, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 19:19 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги товарищеского поединка, в котором «армейцы» сыграли вничью с «Краснодаром»:

«Спарринг нужен был и нам, и „Краснодару“, чтобы выявить свои недостатки. Получилась очень хорошая игра. Наверное, можно было не доводить до того, чтобы соперник сравнял в концовке. Тем не менее, мы неплохо действовали до 90-й минуты, провели много хороших атак. В то же время и „Краснодар“ надо отметить. Считаю, что этот спарринг — то, что нам было нужно в преддверии стартового тура.

Думаю, что мы очень хорошо поработали. Да, это не то же самое, что на зимних сборах, но мы поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм.

Ожидания от сезона? Очень сложно оценивать. Каждый матч может перевернуть ситуацию. Будем идти шаг за шагом, бороться за победу в каждой игре и ждать жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:45
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:44
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:42
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:42
ответ пользователю cska vperiod (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:41
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:40
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:35
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:35
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:34
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:33
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:26
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:23
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:23
, чтобы видеть комментарии
  6
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:48 Васильков: «Смолов может восстановиться к моменту перехода в новый клуб» 6
17:43 Талалаев: «После такого начала сезона опускаются руки» 6
17:22 Канчельскис: «В „Эвертоне“ Руни не удалось бы раскрыться так, как в МЮ» 3
12:00 Шалимов: «В матче со „Славией“ были как положительные отрезки, так и провалы» 6
11:34 Д. Комбаров: «Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне» 95
10:20 Джикия: «Обидно, что на церемонии вручения медалей не присутствовали болельщики» 40
08:35 Черчесов: «Как клубные тренеры футболистов подготовят, так сборная и будет играть» 122
00:54 Вилюш: «Переход в „Ростов“ - правильный шаг для меня» 8
00:24 Черевченко: «Цель „Балтики“ - выйти в РФПЛ до 2020 года» 8
Вчера
23:41 Ловчев: «Большие контракты сделали из Кокорина плохого ремесленника» 28
все материалы по этой теме
Турниры