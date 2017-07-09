Семак: «„Уфа“ отлично поработала на сборах. Теперь все мысли о матче с „Тосно“»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Арминией». Наставник отметил, что сейчас все мысли команды только о поединке первого тура РФПЛ с «Тосно»:

«Хороший результат. Смогли победить сегодня в противостоянии с серьезным соперником. Из плюсов, конечно же, можно выделить результат. Но и отношение ребят к игре, к тренировочному процессу не может не радовать. Сегодня все уставшие, потому что только закончился 11-дневный тренировочный цикл. Это непросто, но мы здесь, чтобы готовиться к официальным матчам. Что мы и делаем.

На сборах отлично поработали, хорошие были нагрузки. Теперь можно переходить на обычный недельный цикл подготовки. Все мысли сейчас только об этом матче».