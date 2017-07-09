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Семак: «„Уфа“ отлично поработала на сборах. Теперь все мысли о матче с „Тосно“»

Матч: ТосноТосно-:-УфаУфа
Начало матча: 15.07.2017, 17:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Семак Сергей
Сегодня, 20:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Арминией». Наставник отметил, что сейчас все мысли команды только о поединке первого тура РФПЛ с «Тосно»:

«Хороший результат. Смогли победить сегодня в противостоянии с серьезным соперником. Из плюсов, конечно же, можно выделить результат. Но и отношение ребят к игре, к тренировочному процессу не может не радовать. Сегодня все уставшие, потому что только закончился 11-дневный тренировочный цикл. Это непросто, но мы здесь, чтобы готовиться к официальным матчам. Что мы и делаем. 

На сборах отлично поработали, хорошие были нагрузки. Теперь можно переходить на обычный недельный цикл подготовки. Все мысли сейчас только об этом матче».

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