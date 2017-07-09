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Миранчук: «Спартачи серьезно настроены на матч за Суперкубок России»
Сегодня, 22:40 | Источник: rg.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» за Суперкубок России.
«Спартачи настроены очень серьезно. По их словам, действиям. Были такие фразы, дескать, посмотрим, давайте, настраивайтесь. Думаю, в любом случае будет очень интересная игра. Если бы матч проходил на спартаковском стадионе, то они тогда бы обрадовались. А так мы играем дома, при своих болельщиках и стенах. Надеюсь, что это поможет», - сказал Миранчук.
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ахаха, сколько был раз на Черкизоне, трибуны на 3/4 всегда были мясными.