Рейтинг@Mail.ru

Миранчук: «Спартачи серьезно настроены на матч за Суперкубок России»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Локомотив М, Спартак М, Миранчук Алексей
Сегодня, 22:40 | Источник: rg.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» за Суперкубок России.

«Спартачи настроены очень серьезно. По их словам, действиям. Были такие фразы, дескать, посмотрим, давайте, настраивайтесь. Думаю, в любом случае будет очень интересная игра. Если бы матч проходил на спартаковском стадионе, то они тогда бы обрадовались. А так мы играем дома, при своих болельщиках и стенах. Надеюсь, что это поможет», - сказал Миранчук.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:43 Карякин: «Будет здорово, если „Спартак“ в ЛЧ попадет в одну группу с „Барселоной“!» 31
20:58 Семак: «„Уфа“ отлично поработала на сборах. Теперь все мысли о матче с „Тосно“» 2
20:34 Селюк: «Головину нужно остаться в ЦСКА» 15
19:19 Ганчаренко: «Все футболисты ЦСКА в строю. Это внушает оптимизм» 31
17:48 Васильков: «Смолов может восстановиться к моменту перехода в новый клуб» 8
17:43 Талалаев: «После такого начала сезона опускаются руки» 9
17:22 Канчельскис: «В „Эвертоне“ Руни не удалось бы раскрыться так, как в МЮ» 3
12:00 Шалимов: «В матче со „Славией“ были как положительные отрезки, так и провалы» 6
11:34 Д. Комбаров: «Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне» 103
10:20 Джикия: «Обидно, что на церемонии вручения медалей не присутствовали болельщики» 40
все материалы по этой теме
Турниры