Миранчук: «Спартачи серьезно настроены на матч за Суперкубок России»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком» за Суперкубок России.

«Спартачи настроены очень серьезно. По их словам, действиям. Были такие фразы, дескать, посмотрим, давайте, настраивайтесь. Думаю, в любом случае будет очень интересная игра. Если бы матч проходил на спартаковском стадионе, то они тогда бы обрадовались. А так мы играем дома, при своих болельщиках и стенах. Надеюсь, что это поможет», - сказал Миранчук.