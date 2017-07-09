Рейтинг@Mail.ru

Селюк: «Головину нужно остаться в ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Челси, Селюк Дмитрий, Головин Александр, Зинченко Александр
Сегодня, 20:34 | Источник: Твиттер Дмитрия Селюка | Редакция: Максим Коджеспиров

Агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что хавбеку московского ЦСКА Александру Головину стоит продолжить выступать за «армейцев», чтобы регулярно получать игровую практику.

«Головин — хороший футболист. Ему надо играть в ЦСКА, где есть практика, чтобы не стать вторым Зинченко, блуждающим по арендам», - написал Селюк у себя в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Головин интересен лондонскому «Челси».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:46
ответ пользователю Дед за ЦСКА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:44
ответ пользователю Leha-ha50 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:41
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:39, редактировал Сегодня 20:40
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:58 Семак: «„Уфа“ отлично поработала на сборах. Теперь все мысли о матче с „Тосно“» 1
19:19 Ганчаренко: «Все футболисты ЦСКА в строю. Это внушает оптимизм» 30
17:48 Васильков: «Смолов может восстановиться к моменту перехода в новый клуб» 7
17:43 Талалаев: «После такого начала сезона опускаются руки» 8
17:22 Канчельскис: «В „Эвертоне“ Руни не удалось бы раскрыться так, как в МЮ» 3
12:00 Шалимов: «В матче со „Славией“ были как положительные отрезки, так и провалы» 6
11:34 Д. Комбаров: «Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне» 103
10:20 Джикия: «Обидно, что на церемонии вручения медалей не присутствовали болельщики» 40
08:35 Черчесов: «Как клубные тренеры футболистов подготовят, так сборная и будет играть» 124
00:54 Вилюш: «Переход в „Ростов“ - правильный шаг для меня» 8
все материалы по этой теме
Турниры