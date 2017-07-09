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Селюк: «Головину нужно остаться в ЦСКА»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Челси, Селюк Дмитрий, Головин Александр, Зинченко Александр
Сегодня, 20:34 | Источник: Твиттер Дмитрия Селюка | Редакция: Максим Коджеспиров
Агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что хавбеку московского ЦСКА Александру Головину стоит продолжить выступать за «армейцев», чтобы регулярно получать игровую практику.
«Головин — хороший футболист. Ему надо играть в ЦСКА, где есть практика, чтобы не стать вторым Зинченко, блуждающим по арендам», - написал Селюк у себя в Твиттере.
Ранее сообщалось, что Головин интересен лондонскому «Челси».
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И главное - без травм!!!
Лучше иметь игровую практику в ЦСКА , чем где то лавки полировать.
Александру пока рано ехать за границу. В ближайшие два года уж точно.