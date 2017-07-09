Селюк: «Головину нужно остаться в ЦСКА»

Агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что хавбеку московского ЦСКА Александру Головину стоит продолжить выступать за «армейцев», чтобы регулярно получать игровую практику.

«Головин — хороший футболист. Ему надо играть в ЦСКА, где есть практика, чтобы не стать вторым Зинченко, блуждающим по арендам», - написал Селюк у себя в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Головин интересен лондонскому «Челси».