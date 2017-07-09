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Кокорин: «Моя капитанская повязка - разовая акция. Мне до капитана „Зенита“ еще далеко»

Матч: АустрияАустрия1 : 2ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, Кокорин Александр
Вчера, 23:29 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Форвард Александр Кокорин вывел «Зенит» на товарищеский матч с «Аустрией» с капитанской повязкой на руке. При этом игрок отмечает, что это был единичный случай:

«Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана „Зенита“ ещё очень далеко.

В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл её надеть. За минуту до выхода Манчини говорит: „Сегодня капитан — ты“. Лишних вопросов задать тренеру не успел. Идеальный капитан — это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдёт в трудную минуту. Не играл с Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.

Я ощущаю себя опытным игроком, всё-таки много игр провёл и в РФПЛ, и за сборную. Но, мне кажется, не стоит обращать внимание, что именно я стал капитаном в товарищеской игре».

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