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«Севилья» оформила трансфер аргентинского хавбека
Сегодня, 16:54 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Антон Белюсь
«Севилья» объявила о трансфере полузащитника мексиканского клуба «Тигрес УАНЛ» Гуидо Писарро.
27-летний аргентинец поставил подпись под четырехлетним контрактом с андалусийцами.
Сумма трансфера не разглашается.
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