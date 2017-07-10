«Ренн» усилился хавбеком «Мальорки»

Пресс-служба «Ренна» сообщает о том, что клуб подписал полузащитника «Мальорки» Брандоном.

22-летний игрок, в минувшем розыгрыше Сегунды отметившийся 12 голами в 39 встречах, поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением с «красно-черными».

Напомним, что «Ренн» также ведет переговоры с «Челси» по нападающему Лоику Реми.