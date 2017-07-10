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«Ренн» усилился хавбеком «Мальорки»
Сегодня, 13:19 | Источник: ФК "Ренн" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Ренна» сообщает о том, что клуб подписал полузащитника «Мальорки» Брандоном.
22-летний игрок, в минувшем розыгрыше Сегунды отметившийся 12 голами в 39 встречах, поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением с «красно-черными».
Напомним, что «Ренн» также ведет переговоры с «Челси» по нападающему Лоику Реми.
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