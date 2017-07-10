Черчи - игрок «Вероны»

Пресс-служба «Вероны» отрапортовала о переходе в команду полузащитника Алессио Черчи.

Напомним, что «Атлетико» - бывший клуб итальянца, ранее прервал сотрудничество с 29-летним игроком, потому хавбек присоединился к «Вероне» на правах свободного агента.

Черчи заключил с итальянским клубом, который в новом сезоне будет выступать в Серии А, однолетнее трудовое соглашение.