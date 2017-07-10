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Черчи - игрок «Вероны»
Сегодня, 16:27 | Источник: ФК "Верона" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Вероны» отрапортовала о переходе в команду полузащитника Алессио Черчи.
Напомним, что «Атлетико» - бывший клуб итальянца, ранее прервал сотрудничество с 29-летним игроком, потому хавбек присоединился к «Вероне» на правах свободного агента.
Черчи заключил с итальянским клубом, который в новом сезоне будет выступать в Серии А, однолетнее трудовое соглашение.
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