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«Вулверхэмптон» подписал экс-голкипера «Норвича» Радди
Сегодня, 11:32 | Источник: ФК "Вулверхэмптон" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщает о подписании клубом экс-голкипера «Норвича» Джона Радди.
Как и ожидалось, 30-летний страж ворот присоединился к «волкам» на правах свободного агента, заключив с клубом двухлетний контракт.
Напомним, что Радди выступал за «Норвич» на протяжении 7 лет, однако этим летом «канарейки» не стали продлевать сотрудничество с вратарем.
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