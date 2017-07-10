«Вулверхэмптон» подписал экс-голкипера «Норвича» Радди

Пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщает о подписании клубом экс-голкипера «Норвича» Джона Радди.

Как и ожидалось, 30-летний страж ворот присоединился к «волкам» на правах свободного агента, заключив с клубом двухлетний контракт.

Напомним, что Радди выступал за «Норвич» на протяжении 7 лет, однако этим летом «канарейки» не стали продлевать сотрудничество с вратарем.