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Форвард «Урала» Мишуков продолжит карьеру в Португалии
Сегодня, 22:02 | Источник: ФК "Лейшоеш" | Фото: ФК "Лейшоеш" | Редакция: Роман Мельник
Российский форвард Богдан Мишуков стал игроком клуба «Лейшоеш», выступающего во втором португальском дивизионе.. Соглашение с 20-летним футболистом заключено по схеме «1+1». Богдан уже с пятницы проводит тренировки с новой командой.
Ранее Мишуков выступал в молодежной команде «Урала», а до этого успел поиграть в системе московских «Локомотива» и «Торпедо»
Напомним, несколько дней назад «Урал» представил трех новичков.
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