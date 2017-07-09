Форвард «Урала» Мишуков продолжит карьеру в Португалии

Российский форвард Богдан Мишуков стал игроком клуба «Лейшоеш», выступающего во втором португальском дивизионе.. Соглашение с 20-летним футболистом заключено по схеме «1+1». Богдан уже с пятницы проводит тренировки с новой командой.

Ранее Мишуков выступал в молодежной команде «Урала», а до этого успел поиграть в системе московских «Локомотива» и «Торпедо»

Напомним, несколько дней назад «Урал» представил трех новичков.