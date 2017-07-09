Вратарь «Малаги» Гильермо Очоа стал игроком «Стандарда». Подробности перехода не разглашаются. Минувший сезон мексиканец провел в аренде в «Гранаде». На его счету 40 матчей в двух турнирах на клубном уровне, в которых он пропустил 83 гола.

Ранее сообщалось о том, что «Малага» отпустила полузащитника Игнасио Камачо в «Вольфсбург».