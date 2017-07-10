«Суонси» требует у «Эвертона» 50 млн фунтов за Сигурдссона

«Эвертон» продолжает усиляться в преддверии нового сезона. Новой трансферной целью клуба из Ливерпуля стал полузащитник «Суонси Сити» Гильфи Сигурдссон.

Согласно слухам, стороны уже согласовали условия сделки и 27-летний исландец обойдется «Эвертону» в 30 млн евро, однако сегодня появилась информация, что валлийский коллектив не желает отпускать игрока дешевле 50 млн евро.

В минувшем сезоне Сигурдссон отметился девятью голами и сделал 13 ассистов.