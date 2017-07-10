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«Суонси» требует у «Эвертона» 50 млн фунтов за Сигурдссона

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Суонси Сити, Сигурдссон Гильфи
Сегодня, 17:09 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

«Эвертон» продолжает усиляться в преддверии нового сезона. Новой трансферной целью клуба из Ливерпуля стал полузащитник «Суонси Сити» Гильфи Сигурдссон

Согласно слухам, стороны уже согласовали условия сделки и 27-летний исландец обойдется «Эвертону» в 30 млн евро, однако сегодня появилась информация, что валлийский коллектив не желает отпускать игрока дешевле 50 млн евро.

В минувшем сезоне Сигурдссон отметился девятью голами и сделал 13 ассистов.

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