«Малага» подпишет экс-голкипера «Галатасарая»

«Малага» в ближайшие 24 часа подпишет экс-голкипера «Галатасарая» Дженка Генена.

Уже сегодня либо завтра Генен вылетит в Стамбул, где пройдет медобследование и заключит контракт с испанским клубом, куда он перейдет на правах свободного агента.

С момента перехода в «Галатасарай» из «Бешикташа» в 2015 году, 29-летний вратарь провел за первых 14 матчей.

Напомним, что накануне «Малага» продала своего экс-голкипера Гильермо Очоа в льежский «Стандард».