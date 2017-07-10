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«Малага» подпишет экс-голкипера «Галатасарая»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Малага, Генен Дженк
Сегодня, 14:29 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь

«Малага» в ближайшие 24 часа подпишет экс-голкипера «Галатасарая» Дженка Генена.

Уже сегодня либо завтра Генен вылетит в Стамбул, где пройдет медобследование и заключит контракт с испанским клубом, куда он перейдет на правах свободного агента.

С момента перехода в «Галатасарай» из «Бешикташа» в 2015 году, 29-летний вратарь провел за первых 14 матчей.

Напомним, что накануне «Малага» продала своего экс-голкипера Гильермо Очоа в льежский «Стандард».

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