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«Малага» подпишет экс-голкипера «Галатасарая»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Малага, Генен Дженк
Сегодня, 14:29 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь
«Малага» в ближайшие 24 часа подпишет экс-голкипера «Галатасарая» Дженка Генена.
Уже сегодня либо завтра Генен вылетит в Стамбул, где пройдет медобследование и заключит контракт с испанским клубом, куда он перейдет на правах свободного агента.
С момента перехода в «Галатасарай» из «Бешикташа» в 2015 году, 29-летний вратарь провел за первых 14 матчей.
Напомним, что накануне «Малага» продала своего экс-голкипера Гильермо Очоа в льежский «Стандард».
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