В «Валенсии» хотят расстаться с Диего Алвесом

По информации испанских СМИ, голкипер «Валенсии» Диего Алвес на этой неделе сменит клубную прописку.

Сообщается, что руководство «Лос Чес» сообщило 32-летнему вратарю, что тот может искать себе новую команду. По слухам, клуб, предпринимая такой шаг, намерен разгрузить свою платежную ведомость.

За игрока поведут борьбу «Рома» (хотя ранее сам футболист опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в римском клубе), «Наполи» и «Депортиво». Не исключен вариант, при котором бразилец может продолжить карьеру на родине.

«Летучие мыши» готовы расстаться с Алвесом за 4 млн евро.