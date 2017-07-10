30
В «Валенсии» хотят расстаться с Диего Алвесом
Сегодня, 13:01 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, голкипер «Валенсии» Диего Алвес на этой неделе сменит клубную прописку.
Сообщается, что руководство «Лос Чес» сообщило 32-летнему вратарю, что тот может искать себе новую команду. По слухам, клуб, предпринимая такой шаг, намерен разгрузить свою платежную ведомость.
За игрока поведут борьбу «Рома» (хотя ранее сам футболист опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в римском клубе), «Наполи» и «Депортиво». Не исключен вариант, при котором бразилец может продолжить карьеру на родине.
«Летучие мыши» готовы расстаться с Алвесом за 4 млн евро.
Другие материалы по теме:
11:56 Слухи «Рома» может арендовать у МЮ Марсьяля 4
10:40 Слухи «Челси» предложит «Реалу» 80 млн евро за Морату 17
08:37 Слухи «Челси» нужен Данило 5
Вчера
23:22 Слухи «Ювентус» близок к покупке Щесны 6
60
Или войдите через
Продать Силиссена за лямов 15, купить за 4 топового вратаря для резерва,думаю сам Алвес с радостью согласится на Барсу, нежели в Депор, а помимо кубковых и несколько матчей ЛЛ Штеген уступит и того + 11 млн экономии и два топовых вратаря.
Но Барселона как всегда прозябает ...