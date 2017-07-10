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«Челси» предложит «Реалу» 80 млн евро за Морату
Сегодня, 10:40 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
«Челси» подготовил 80 млн евро на приобретение нападающего «Реала» Альваро Мораты, сообщают в Испании.
Напомним, что испанца еще недавно сватали в «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» остановили свой выбор на форварде «Эвертона» Ромелу Лукаку, которого в своих рядах хотели видеть как раз в «Челси», потому переезд Мораты на «Стэмфорд Бридж» выглядит наиболее вероятным трансфером для «синих», ищущих усиление в линию атаки.
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