«Рома» может арендовать у МЮ Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Серии А.

Сообщается, что в услугах 21-летнего игрока заинтересована «Рома», которая предпримет попытку арендовать француза.

По слухам, «джаллоросси» уже обратились с предложением в манкунианский клуб.

Также «Рома» в ближайшее время может усилиться защитником «Шальке» Матией Настасичем.