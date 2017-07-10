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«Рома» может арендовать у МЮ Марсьяля

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Рома, Марсьяль Антони
Сегодня, 11:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Серии А.

Сообщается, что в услугах 21-летнего игрока заинтересована «Рома», которая предпримет попытку арендовать француза.

По слухам, «джаллоросси» уже обратились с предложением в манкунианский клуб.

Также «Рома» в ближайшее время может усилиться защитником «Шальке» Матией Настасичем.

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