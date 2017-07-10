«Челси» нужен Данило

Защитник «Реала» Данило находится в сфере трансферных интересов «Челси».

Сообщается, что главный тренер «синих» Антонио Конте лично заинтересован в услугах 25-летнего бразильца, который, как рассчитывает специалист, должен составить конкуренцию Сезару Аспиликуэте.

По слухам, на прошлой неделе «Челси» предложил «Реалу» 22 млн фунтов за игрока, однако «сливочные» отказались продавать бека.

Отмечается, что лондонский клуб это не остановит - «Челси» предпримет новую попытку подписать Данило.

Напомним, что на игрока также претендует «Ювентус».