30
«Ливерпуль» подписал лучшего игрока молодежного чемпионата мира
Сегодня, 20:28 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Роман Мельник
Еще в мае «Ливерпуль» договорился с «Челси» о переходе нападающего Доминике Соланке в мерсисайдский клуб. 1 июля у 19-летнего футболиста истекло трудовое соглашение с лондонским коллективом, а сегодня «Ливерпуль» представил игрока официально.
Отметим, что Доминике представляет молодежную сборную Англии и был признан лучшим футболистом юношеского чемпионата мира.
#LFC can announce the signing of @DomSolanke: https://t.co/8Ltssjvgpk pic.twitter.com/B1s3gMeSpx
— Liverpool FC (@LFC) 10 июля 2017 г.
Другие материалы по теме:
21:07 Официально Фото Полузащитник «Фиорентины» Валеро переходит в «Интер» 2
19:57 Официально Фото Хавбек Амин Харит сменил «Нант» на «Шальке» 0
19:42 Официально Фото Форвард «Ромы» Понсе отправится в аренду в «Лилль» 0
18:15 Официально Фото Мамаду Кулибали продолжит карьеру в «Удинезе» 0
17:55 Официально Фото Бывший защитник «Милана» Эмануэлсон стал игроком «Утрехта» 3
16:54 Официально Фото «Севилья» оформила трансфер аргентинского хавбека 1
16:27 Официально Фото Черчи - игрок «Вероны» 0
13:19 Официально Фото «Ренн» усилился хавбеком «Мальорки» 2
11:32 Официально Фото «Вулверхэмптон» подписал экс-голкипера «Норвича» Радди 1
Вчера
22:25 Официально Очоа стал игроком «Стандарда» 6
60
Или войдите через
В ЛФК 20 получает в неделю с бонусами, это не так много для чемпиона мира среди юниоров, да и вообще талантливого парня.