«Ливерпуль» подписал лучшего игрока молодежного чемпионата мира

Еще в мае «Ливерпуль» договорился с «Челси» о переходе нападающего Доминике Соланке в мерсисайдский клуб. 1 июля у 19-летнего футболиста истекло трудовое соглашение с лондонским коллективом, а сегодня «Ливерпуль» представил игрока официально.

Отметим, что Доминике представляет молодежную сборную Англии и был признан лучшим футболистом юношеского чемпионата мира.

#LFC can announce the signing of @DomSolanke: https://t.co/8Ltssjvgpk pic.twitter.com/B1s3gMeSpx

— Liverpool FC (@LFC) 10 июля 2017 г.