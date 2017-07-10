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«Ливерпуль» подписал лучшего игрока молодежного чемпионата мира

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Ливерпуль, Соланке Доминик
Сегодня, 20:28 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Роман Мельник

Еще в мае «Ливерпуль» договорился с «Челси» о переходе нападающего Доминике Соланке в мерсисайдский клуб. 1 июля у 19-летнего футболиста истекло трудовое соглашение с лондонским коллективом, а сегодня «Ливерпуль» представил игрока официально.

Отметим, что Доминике представляет молодежную сборную Англии и был признан лучшим футболистом юношеского чемпионата мира.

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