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Бывший защитник «Милана» Эмануэлсон стал игроком «Утрехта»
Сегодня, 17:55 | Источник: ФК "Утрехт" | Редакция: Роман Мельник
Бывший защитник «Милана» Урби Эмануэлсон вернулся в Нидерланды, где он начал свой профессиональный путь (7 лет играл в «Аяксе»). 31-летний футболист присоединился к «Утрехту» на правах свободного агента.
Последним клубом игрока был английский «Шеффилд Уэнсдэй».
Напомним, ранее «Утрехт» расстался с форвардом Себастьеном Аллером.
📝 #fcutrecht haalt @Urby28 -Urby Emanuelson- terug naar de @eredivisie➡️ https://t.co/QrnNyBD1Gi pic.twitter.com/9Zj1rmAxrP
— FC Utrecht (@fcutrecht) 10 июля 2017 г.
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