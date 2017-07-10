Бывший защитник «Милана» Эмануэлсон стал игроком «Утрехта»

Бывший защитник «Милана» Урби Эмануэлсон вернулся в Нидерланды, где он начал свой профессиональный путь (7 лет играл в «Аяксе»). 31-летний футболист присоединился к «Утрехту» на правах свободного агента.

Последним клубом игрока был английский «Шеффилд Уэнсдэй».

Напомним, ранее «Утрехт» расстался с форвардом Себастьеном Аллером.