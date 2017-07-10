30
Форвард «Ромы» Понсе отправится в аренду в «Лилль»
Сегодня, 19:42 | Источник: ФК "Лилль" | Редакция: Роман Мельник
«Лилль» укрепил состав 20-летним нападающим «Ромы» Эсекьелем Понсе, сообщает официальный сайт «догов». Игрок молодежной сборной Аргентины проведет один сезон во французском клубе на правах аренды с правом выкупа.
Минувший сезон юный форвард провел в испанской «Гранаде», забив 2 гола в 25 матчах.
«Рад присоединиться к „Лиллю“. У меня большие амбиции, и я намерен проявить свои лучшие качества», - отметил Понсе.
Напомним, ранее «Лилль» подписал защитника Эдгара Иэ.
Quiz #LOSCulture 🤓 : Avant Ezequiel #Ponce, combien d'Argentins ont porté le maillot du #LOSC ? 🇦🇷
Vous avez 3 minutes ⏱#LOSCUnlimited pic.twitter.com/RaIN0uAUyV
— LOSC (@losclive) 10 июля 2017 г.
Другие материалы по теме:
19:57 Официально Фото Хавбек Амин Харит сменил «Нант» на «Шальке» 0
18:15 Официально Фото Мамаду Кулибали продолжит карьеру в «Удинезе» 0
17:55 Официально Фото Бывший защитник «Милана» Эмануэлсон стал игроком «Утрехта» 2
16:54 Официально Фото «Севилья» оформила трансфер аргентинского хавбека 1
16:27 Официально Фото Черчи - игрок «Вероны» 0
13:19 Официально Фото «Ренн» усилился хавбеком «Мальорки» 2
11:32 Официально Фото «Вулверхэмптон» подписал экс-голкипера «Норвича» Радди 1
Вчера
22:25 Официально Очоа стал игроком «Стандарда» 6
22:02 Официально Фото Форвард «Урала» Мишуков продолжит карьеру в Португалии 10
21:52 Официально Фото «Кротоне» приобрел хавбека «Удинезе» Фараони 1
60
Или войдите через