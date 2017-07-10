Форвард «Ромы» Понсе отправится в аренду в «Лилль»

«Лилль» укрепил состав 20-летним нападающим «Ромы» Эсекьелем Понсе, сообщает официальный сайт «догов». Игрок молодежной сборной Аргентины проведет один сезон во французском клубе на правах аренды с правом выкупа.

Минувший сезон юный форвард провел в испанской «Гранаде», забив 2 гола в 25 матчах.

«Рад присоединиться к „Лиллю“. У меня большие амбиции, и я намерен проявить свои лучшие качества», - отметил Понсе.

Напомним, ранее «Лилль» подписал защитника Эдгара Иэ.