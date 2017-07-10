Хавбек Амин Харит сменил «Нант» на «Шальке»

Как и ожидалось, полузащитник «Нанта» Амин Харит продолжит карьеру в «Шальке». 20-летний футболист останется в немецком клубе до 2021 года.

По сообщению издания Kicker, покупка обойдется «Шальке» в 8 млн евро + 2 млн евро бонусами.

В минувшем сезоне французский игрок провел 30 матчей во французском чемпионате, забил один гол и отдал две голевые передачи.