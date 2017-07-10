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Хавбек Амин Харит сменил «Нант» на «Шальке»
Сегодня, 19:57 | Источник: ФК "Шальке" | Редакция: Роман Мельник
Как и ожидалось, полузащитник «Нанта» Амин Харит продолжит карьеру в «Шальке». 20-летний футболист останется в немецком клубе до 2021 года.
По сообщению издания Kicker, покупка обойдется «Шальке» в 8 млн евро + 2 млн евро бонусами.
В минувшем сезоне французский игрок провел 30 матчей во французском чемпионате, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Nun ist es offiziell: Amine #Harit ist ein Schalker! https://t.co/XwSBzMwoQy #S04 pic.twitter.com/bceDMHfKw8
— FC Schalke 04 (@s04) 10 июля 2017 г.
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