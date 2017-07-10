Мамаду Кулибали продолжит карьеру в «Удинезе»

Воспитанник «Пескары» Мамаду Кулибали заключил пятилетний контракт с «Удинезе». При этом первый сезон 18-летний игрок проведет в составе «дельфинов» на правах аренды.

В минувшем сезоне хавбек провел 9 матчей в Серии А, но не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, что сенегальский футболист, по слухам, был в шаге от перехода в «Интер».