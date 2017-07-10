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Мамаду Кулибали продолжит карьеру в «Удинезе»
Сегодня, 18:15 | Источник: ФК "Удинезе" | Редакция: Роман Мельник
Воспитанник «Пескары» Мамаду Кулибали заключил пятилетний контракт с «Удинезе». При этом первый сезон 18-летний игрок проведет в составе «дельфинов» на правах аренды.
В минувшем сезоне хавбек провел 9 матчей в Серии А, но не сумел отметиться результативными действиями.
Напомним, что сенегальский футболист, по слухам, был в шаге от перехода в «Интер».
📝UFFICIALE: 5 anni di contratto per #Coulibaly, il centrocampista arriva dal @PescaraCalcio, dove resterà in prestito fino a giugno 2018 pic.twitter.com/c9ED1G6jN5
— Udinese Calcio (@Udinese_1896) 10 июля 2017 г.
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