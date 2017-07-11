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Венгер: «Я настроен привести „Арсенал“ к победе в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов»
Сегодня, 08:16 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о планах команды на ближайшие два сезона:
«Мне посчастливилось построить долгую карьеру тренера, и я полностью настроен на то, чтобы привести „Арсенал“ к успехам. Это значит выиграть Премьер-Лигу, а также, надеюсь, Лигу чемпионов.
Думаю, что я так долго работаю в „Арсенале“ по причине того, что мне близки и для меня важны клубные ценности. Одна из таких ценностей - выигрывать трофеи.
Я хочу выигрывать каждую игру. Когда я проигрываю, я зол и подавлен, но это часть профессии тренера».
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Венгер реально уже на старости лет чудит по полной.
Я понимаю выиграть АПЛ, но ЛЧ??? Тем более, что последние 2-3 сезона была реальная возможность взять АПЛ и что? Как и ТТХ, вечно что-то мешает.
Все топы АПЛ усиливаются, команды будут ещё сильнее, чем год назад, а Арсенал всё тот же. Сейчас ещё для полного счастья Санчеса продать, и всё.
Конкуренты ?
Хм )))))))))))))