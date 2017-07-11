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Венгер: «Я настроен привести „Арсенал“ к победе в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 08:16 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о планах команды на ближайшие два сезона:

«Мне посчастливилось построить долгую карьеру тренера, и я полностью настроен на то, чтобы привести „Арсенал“ к успехам. Это значит выиграть Премьер-Лигу, а также, надеюсь, Лигу чемпионов.

Думаю, что я так долго работаю в „Арсенале“ по причине того, что мне близки и для меня важны клубные ценности. Одна из таких ценностей - выигрывать трофеи.

Я хочу выигрывать каждую игру. Когда я проигрываю, я зол и подавлен, но это часть профессии тренера».

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