Венгер: «Я настроен привести „Арсенал“ к победе в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о планах команды на ближайшие два сезона:

«Мне посчастливилось построить долгую карьеру тренера, и я полностью настроен на то, чтобы привести „Арсенал“ к успехам. Это значит выиграть Премьер-Лигу, а также, надеюсь, Лигу чемпионов.

Думаю, что я так долго работаю в „Арсенале“ по причине того, что мне близки и для меня важны клубные ценности. Одна из таких ценностей - выигрывать трофеи.

Я хочу выигрывать каждую игру. Когда я проигрываю, я зол и подавлен, но это часть профессии тренера».