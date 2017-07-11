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Паредес: «Куда меня Манчини поставит, там и буду играть»
Сегодня, 12:17 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Новичок «Зенита» Леандро Паредес отметил, что готов выступать на той позиции, на которую его поставит главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини:
«Я могу играть и ближе к защитникам, и ближе к нападающим, так что я готов к любым требованиям Мистера. Куда он меня поставит, там и буду играть.
Мои лучшие игровые качества? Вы знаете, я не люблю говорить о себе, оставлю это болельщикам. Только им судить, как я играю, какие у меня сильные стороны. Мое дело - играть».
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