Паредес: «Куда меня Манчини поставит, там и буду играть»

Новичок «Зенита» Леандро Паредес отметил, что готов выступать на той позиции, на которую его поставит главный тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини:

«Я могу играть и ближе к защитникам, и ближе к нападающим, так что я готов к любым требованиям Мистера. Куда он меня поставит, там и буду играть.

Мои лучшие игровые качества? Вы знаете, я не люблю говорить о себе, оставлю это болельщикам. Только им судить, как я играю, какие у меня сильные стороны. Мое дело - играть».