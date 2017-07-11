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Виммер: «Пора поискать место, где я смогу играть чаще, чем в „Тоттенхэме“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Виммер Кевин
Сегодня, 14:36 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Тоттенхэма» Кевин Виммер готов сменить клубную прописку.

24-летний австриец перебрался в Англию в 2015 году из «Кельна», однако в минувшем сезоне чаще оставался на скамейке запасных.

«Второй сезон здесь у меня получился не таким, как я планировал. Я бы хотел играть чаще. 24 - это тот возраст, когда важно получать постоянную игровую практику, а не только тренироваться и смотреть за матчами со скамейки запасных.

В ближайшие дни и недели сосредоточусь на имеющихся предложениях. Буду думать. Сейчас подходящее время поискать место, где я смогу играть чаще. Мы с агентом уже поставили об этом в известность руководство „Тоттенхэма“».

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