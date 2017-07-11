30
Виммер: «Пора поискать место, где я смогу играть чаще, чем в „Тоттенхэме“»
Сегодня, 14:36 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Тоттенхэма» Кевин Виммер готов сменить клубную прописку.
24-летний австриец перебрался в Англию в 2015 году из «Кельна», однако в минувшем сезоне чаще оставался на скамейке запасных.
«Второй сезон здесь у меня получился не таким, как я планировал. Я бы хотел играть чаще. 24 - это тот возраст, когда важно получать постоянную игровую практику, а не только тренироваться и смотреть за матчами со скамейки запасных.
В ближайшие дни и недели сосредоточусь на имеющихся предложениях. Буду думать. Сейчас подходящее время поискать место, где я смогу играть чаще. Мы с агентом уже поставили об этом в известность руководство „Тоттенхэма“».
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через
- Фууф... Потому что ты классный парень, ты честный, всегда веселый. Очень круто, что ты в команде - мы с тобой можем проводить время как на поле, так и вне его. С тобой всегда очень весело. Я надеюсь, что мы проведем здесь еще много-много лет вместе.
не быть этому теперь((((((((((
как же он отменно подменял Верта во время травмы((((((