Иньеста: «Хочу завершить карьеру в „Барселоне“»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста дал понять, что планирует еще на протяжении нескольких лет выступать за каталонский клуб, а потом завершить карьеру:

«Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в „Барселоне“.

Это клуб, в котором я нахожусь с 12 лет.

Чувствую в себе силы поиграть на высшем уровне еще несколько лет, поэтому пока слишком рано говорить о моем будущем, но я надеюсь играть за „Барселону“ еще долгое время».