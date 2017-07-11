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Иньеста: «Хочу завершить карьеру в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Иньеста Андрес
Сегодня, 11:03 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста дал понять, что планирует еще на протяжении нескольких лет выступать за каталонский клуб, а потом завершить карьеру:

«Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в „Барселоне“.

Это клуб, в котором я нахожусь с 12 лет. 

Чувствую в себе силы поиграть на высшем уровне еще несколько лет, поэтому пока слишком рано говорить о моем будущем, но я надеюсь играть за „Барселону“ еще долгое время».

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