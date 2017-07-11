30
Иньеста: «Хочу завершить карьеру в „Барселоне“»
Сегодня, 11:03 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста дал понять, что планирует еще на протяжении нескольких лет выступать за каталонский клуб, а потом завершить карьеру:
«Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в „Барселоне“.
Это клуб, в котором я нахожусь с 12 лет.
Чувствую в себе силы поиграть на высшем уровне еще несколько лет, поэтому пока слишком рано говорить о моем будущем, но я надеюсь играть за „Барселону“ еще долгое время».
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через