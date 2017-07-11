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Венгер: «Не факт, что это последний год Санчеса в „Арсенале“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен , Санчес Алексис, Жиру Оливье
Сегодня, 10:13 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал будущее нападающих Алексиса Санчеса и Оливье Жиру в клубе:

«У игроков есть действующие контракты, и мы хотим, чтобы они уважали эти контракты.

Я об этом уже говорил в прошлом сезоне: мы даже не думаем о том, чтобы продавать игрока в другой клуб АПЛ.

Пока никто не знает, будет ли это последний сезон Санчеса в „Арсенале“, потому что он может продлить контракт с нами на старте или посреди сезона. Не факт, что это его последний год в „Арсенале“.

С Жиру же мы продлили контракт в прошлом году. Наши намерения понятны. Он очень ценен для команды, да и, думаю, Оливье сам любит этот клуб. Он всегда хотел остаться.

Всегда есть одна и та же проблема: когда у вас один нападающий, люди спрашивают: „Почему бы не купить еще одного форварда?“. А если у вас два или три форварда, то люди начинают говорить, что они несчастливы в клубе из-за большой конкуренции. Это часть нашей работы».

Ранее Венгер рассказал о планах команды на ближайшие два сезона.

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