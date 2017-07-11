Бош: «Пока я не буду выпускать Гётце на поле в матчах, слишком рано»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош дал понять, что процесс возвращения полузащитника Марио Гетце в команду займет кое-какое время. Напомним, что футболиcт из-за серьезных проблем с обменом веществ не играл с марта этого года, но недавно на своей странице в сети Instagram сообщил, что успешно завершил лечение и приступил к тренировкам.

«Марио долгое время болел и не тренировался на протяжении пяти месяцев. Пока я не буду выпускать его на поле в матчах, слишком рано. В таких ситуациях нужно быть осторожными».

«Нам не следует ожидать от Марио многого в ближайшее время. Он прошел через непростые испытания, но наши первые впечатления от его работы были крайне положительными. С оптимизмом смотрим в будущее», - вторит Бошу спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк.