Рейтинг@Mail.ru

Бош: «Пока я не буду выпускать Гётце на поле в матчах, слишком рано»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Боруссия Д, Гетце Марио, Бош Петер
Сегодня, 12:35 | Источник: Bundesliga.de | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош дал понять, что процесс возвращения полузащитника Марио Гетце в команду займет кое-какое время. Напомним, что футболиcт из-за серьезных проблем с обменом веществ не играл с марта этого года, но недавно на своей странице в сети Instagram сообщил, что успешно завершил лечение и приступил к тренировкам.

«Марио долгое время болел и не тренировался на протяжении пяти месяцев. Пока я не буду выпускать его на поле в матчах, слишком рано. В таких ситуациях нужно быть осторожными».

«Нам не следует ожидать от Марио многого в ближайшее время. Он прошел через непростые испытания, но наши первые впечатления от его работы были крайне положительными. С оптимизмом смотрим в будущее», - вторит Бошу спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:59 Румменигге: «Хамес? „Бавария“ открыта любым вариантам» 5
11:03 Иньеста: «Хочу завершить карьеру в „Барселоне“» 7
10:13 Венгер: «Не факт, что это последний год Санчеса в „Арсенале“» 2
08:16 Венгер: «Я настроен привести „Арсенал“ к победе в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов» 65
04:46 Президент «Дженоа»: «О продаже клуба будет объявлено в ближайшее время» 1
01:04 Перес: «Среди многих клубов Тео выбрал „Реал“. Мы этого не забудем» 15
00:10 Президент «Торино»: «Белотти стоит 100 млн евро. Пока никто не пожелал его купить» 6
Вчера
22:27 Руни: «Не считаю, что я „заржавел“ в „Манчестер Юнайтед“» 5
22:05 Моуриньо: «Лукаку идеально подходит „Манчестер Юнайтед“» 12
20:42 Карвахаль: «„Реал“ хочет выиграть все турниры, где участвует» 11
все материалы по этой теме
Турниры