Румменигге: «Хамес? „Бавария“ открыта любым вариантам»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о том, что мюнхенский клуб может усилиться полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом:

«Мы открыты любым вариантам. Однако я не хочу комментировать каждый слух, потому что это делает вероятные сделки более сложными и дорогими».