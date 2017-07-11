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Румменигге: «Хамес? „Бавария“ открыта любым вариантам»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Реал, Румменигге Карл-Хайнц , Родригес Хамес
Сегодня, 11:59 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о том, что мюнхенский клуб может усилиться полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом:
«Мы открыты любым вариантам. Однако я не хочу комментировать каждый слух, потому что это делает вероятные сделки более сложными и дорогими».
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