Габигол: «Хочу, чтобы этот сезон стал для меня успешным»

Нападающий «Интера» Габриэль Барбоса надеется, что в грядущем сезоне сможет показать все, на что он способен. Напомним, что СМИ сватают игрока в аренду, но сам бразилец желает остаться на «Джузеппе Меацца».

«Здорово вновь работать с командой, увидеть всех сотрудников клуба.

Хочу, чтобы этот сезон стал для меня успешным. Чувствую себя возмужавшим, потому готов показать свой футбол.

Я тренировался даже в отпуске, поэтому быстрее наберу оптимальные кондиции».