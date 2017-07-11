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Габигол: «Хочу, чтобы этот сезон стал для меня успешным»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Интер, Барбоса Габриэль
Сегодня, 15:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Интера» Габриэль Барбоса надеется, что в грядущем сезоне сможет показать все, на что он способен. Напомним, что СМИ сватают игрока в аренду, но сам бразилец желает остаться на «Джузеппе Меацца».

«Здорово вновь работать с командой, увидеть всех сотрудников клуба.

Хочу, чтобы этот сезон стал для меня успешным. Чувствую себя возмужавшим, потому готов показать свой футбол.

Я тренировался даже в отпуске, поэтому быстрее наберу оптимальные кондиции».

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