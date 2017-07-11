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Румменигге: «Подписание Хамеса было главным желанием Анчелотти»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Бавария, Реал, Румменигге Карл-Хайнц , Родригес Хамес, Анчелотти Карло
Сегодня, 15:01 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал скорое прибытие на «Альянц Арену» полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. «Бавария» арендует колумбийца с правом дальнейшего выкупа.
«Мы рады, что смогли провернуть этот трансфер. Подписание Хамеса Родригеса было главным желанием нашего тренера Карло Анчелотти, ведь вместе они успешно работали в „Реале“.
Хамес - настоящий универсал. Он забивает сам, отдает голевые передачи и прекрасно выполняет стандарты. Нет никаких сомнений, что этот трансфер еще больше повысит уровень нашей команды».
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