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Дзола: «Белотти больше подходит „Челси“, чем Мората»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Челси, Торино, Реал, Дзола Джанфранко , Белотти Андреа, Мората Альваро
Сегодня, 14:48 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Челси» Джанфранко Дзола считает, что форвард «Торино» Андреа Белотти смог бы лучше вписаться в игру «синих», чем нападающий «Реала» Альваро Мората. Напомним, один из этих двух игроков может в ближайшее время оказаться на «Стэмфорд Бридж».

«Честно говоря, я думаю, что „Челси“ следует подписать Андреа Белотти.

Учитывая то, какими качествами обладает Коста, то Белотти подошел бы „синим“ идеально.

Мората же немного другой, это более тонкий игрок. Он не сможет так доминировать в штрафной, как Коста. У него другие сильные стороны.

Коста был очень важным игроком для „Челси“ в прошлом сезоне, он подходит под стиль игры команды, поэтому ключ к новым успехам лондонцев - найти похожую на Диего замену».

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