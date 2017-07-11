«Монако» подписал вратаря «Осасуны» Льоренте

Пресс-служба «Монако» сообщила о подписании контракта с 19-летним вратарем «Осасуны» Альваро Фернандесом Льоренте. Соглашение расчитано на три сезона.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Монако» Фабиньо продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».