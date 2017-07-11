Центральный защитник «Севильи» Адиль Рами переходит в «Марсель». Об этом сообщил сам футболист в своем Facebook. Контракт с 31-летним игроком, на которого также претендовал «Галатасарай», рассчитан на 4 года.

Сумма сделки составит 6 млн евро. За два сезона в «Севилье» Рами наиграл 76 матчей.