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Рами переходит в «Марсель»
Сегодня, 19:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Центральный защитник «Севильи» Адиль Рами переходит в «Марсель». Об этом сообщил сам футболист в своем Facebook. Контракт с 31-летним игроком, на которого также претендовал «Галатасарай», рассчитан на 4 года.
Сумма сделки составит 6 млн евро. За два сезона в «Севилье» Рами наиграл 76 матчей.
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