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Киевское «Динамо» купило защитника «Леха»
Сегодня, 18:17 | Источник: ФК "Динамо" Киев | Редакция: Дмитрий Кристя
Правый защитник польского «Леха» Томаш Кендзера перешел в киевское «Динамо». Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на 4 года.
Кендзера выступал за «Лех» с 2012 года. За это время он провел 151 матч, забил 10 голов и сделал 12 ассистов. Выступал за сборные Польши U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21. Являлся капитаном молодежной сборной Польши.
Напомним, что сегодня «Лех» расстался и со своим нападающим Давидом Ковнацки, который перебрался в «Сампдорию».
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