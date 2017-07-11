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Киевское «Динамо» купило защитника «Леха»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Динамо К, Лех, Кендзера Томаш
Сегодня, 18:17 | Источник: ФК "Динамо" Киев | Редакция: Дмитрий Кристя

Правый защитник польского «Леха» Томаш Кендзера перешел в киевское «Динамо». Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на 4 года.

Кендзера выступал за «Лех» с 2012 года. За это время он провел 151 матч, забил 10 голов и сделал 12 ассистов. Выступал за сборные Польши U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21. Являлся капитаном молодежной сборной Польши.

Напомним, что сегодня «Лех» расстался и со своим нападающим Давидом Ковнацки, который перебрался в «Сампдорию».

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