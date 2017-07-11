Рейтинг@Mail.ru

«Атлетико» и «Монако» согласовали трансфер Фабиньо

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Монако, Фабиньо
Сегодня, 00:33 | Источник: As.com | Редакция: Роман Мельник

Испанская пресса утверждает, что защитник «Монако» Фабиньо продолжит карьеру в «Атлетико». Представители клубов встретились, обсудили детали сделки и ударили по рукам.

На «матрасников» по-прежнему действует трансферный запрет, так что 23-летний бразилец сможет начать выступления за испанский коллектив с января следующего года. Сообщается, что сумма отступных за игрока составит 45 млн евро.

Ранее основным претендентом на игрока считался ПСЖ, однако интерес к футболисту проявляли также «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:47 Слухи «Манчестер Юнайтед» намерен перехватить у «Челси» Бакайоко, предложив более 40 млн фунтов 5
00:24 Слухи Источник: «Дуглас Коста в среду пройдет медобследование в „Ювентусе“» 1
Вчера
19:30 Слухи «Лестер» достиг договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере Ихеаначо 2
19:10 Слухи СМИ: «Перишич перейдет в „Манчестер Юнайтед“ на этой неделе» 8
17:09 Слухи «Суонси» требует у «Эвертона» 50 млн фунтов за Сигурдссона 9
14:29 Слухи «Малага» подпишет экс-голкипера «Галатасарая» 0
13:01 Слухи В «Валенсии» хотят расстаться с Диего Алвесом 4
11:56 Слухи «Рома» может арендовать у МЮ Марсьяля 6
11:02 Слухи СМИ: «Лофтус-Чик перейдёт из „Челси“ в „Кристал Пэлас“ на правах аренды» 8
10:40 Слухи «Челси» предложит «Реалу» 80 млн евро за Морату 27
все материалы по этой теме
Турниры