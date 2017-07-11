«Атлетико» и «Монако» согласовали трансфер Фабиньо

Испанская пресса утверждает, что защитник «Монако» Фабиньо продолжит карьеру в «Атлетико». Представители клубов встретились, обсудили детали сделки и ударили по рукам.

На «матрасников» по-прежнему действует трансферный запрет, так что 23-летний бразилец сможет начать выступления за испанский коллектив с января следующего года. Сообщается, что сумма отступных за игрока составит 45 млн евро.

Ранее основным претендентом на игрока считался ПСЖ, однако интерес к футболисту проявляли также «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».