Дани Алвес прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес сегодня, 11 июля, прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ. Ожидается, что бразилец подпишет с ПСЖ двухлетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».