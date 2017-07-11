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Дани Алвес прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Сегодня, 19:39 | Источник: Goal.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес сегодня, 11 июля, прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ. Ожидается, что бразилец подпишет с ПСЖ двухлетнее соглашение.
Ранее сообщалось, что Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
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