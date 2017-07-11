Сын Клинсманна стал игроком «Герты»

Вратарь Джонатан Клинсманн перешел в «Герту». Условия сотрудничества между клубом и 20-летним игроком не раскрываются. Ранее Клинсманн выступал за клуб «Калифорния Голден Бирс».

Отметим, что у футболиста двойное гражданство и выступает он за молодежную сборную США. Основную команду американцев, напомним, в своем время тренировал отец Джонатана Юрген.