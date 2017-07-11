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Сын Клинсманна стал игроком «Герты»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Герта, Клинсманн Джонатан
Сегодня, 18:27 | Источник: ФК "Герта" | Редакция: Дмитрий Кристя

Вратарь Джонатан Клинсманн перешел в «Герту». Условия сотрудничества между клубом и 20-летним игроком не раскрываются. Ранее Клинсманн выступал за клуб «Калифорния Голден Бирс». 

Отметим, что у футболиста двойное гражданство и выступает он за молодежную сборную США. Основную команду американцев, напомним, в своем время тренировал отец Джонатана Юрген.

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