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Сын Клинсманна стал игроком «Герты»
Сегодня, 18:27 | Источник: ФК "Герта" | Редакция: Дмитрий Кристя
Вратарь Джонатан Клинсманн перешел в «Герту». Условия сотрудничества между клубом и 20-летним игроком не раскрываются. Ранее Клинсманн выступал за клуб «Калифорния Голден Бирс».
Отметим, что у футболиста двойное гражданство и выступает он за молодежную сборную США. Основную команду американцев, напомним, в своем время тренировал отец Джонатана Юрген.
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