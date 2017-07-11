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Непомнящий: «Без сомнений, Дзюба подойдет Слуцкому»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Халл Сити, Дзюба Артём, Непомнящий Валерий , Слуцкий Леонид
Сегодня, 20:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский специалист Валерий Непомнящий порассуждал о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Халл Сити» Леонида Слуцкого. По слухам, российский клуб намерен расстаться с 28-летним форвардом.
«Согласится ли Дзюба на переход в „Халл“? Почему нет? Без сомнений, Артем подойдет Слуцкому. Вот только его главная цель – попасть на чемпионат мира. Выступление в „Халле“ явно не повысит шансы, придется трудновато. Думаю, за полтора месяца Дзюба точно найдет новую команду, в прошлом сезоне он показал себя одним из лучших российских нападающих».
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