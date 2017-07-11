Непомнящий: «Без сомнений, Дзюба подойдет Слуцкому»

Российский специалист Валерий Непомнящий порассуждал о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Халл Сити» Леонида Слуцкого. По слухам, российский клуб намерен расстаться с 28-летним форвардом.

«Согласится ли Дзюба на переход в „Халл“? Почему нет? Без сомнений, Артем подойдет Слуцкому. Вот только его главная цель – попасть на чемпионат мира. Выступление в „Халле“ явно не повысит шансы, придется трудновато. Думаю, за полтора месяца Дзюба точно найдет новую команду, в прошлом сезоне он показал себя одним из лучших российских нападающих».