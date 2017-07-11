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Булавин: «Дзюбу не примут в „Спартаке“»
Сегодня, 17:19 | Источник: Спорт день за днем | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.
«Раз пошли такие разговоры, значит, Манчини не очень доволен Дзюбой. Артем в „Спартаке“? В такое не верится, в первую очередь, потому что его не примут в „Спартаке“. Когда Дзюба уходил из московского клуба, о нем не очень хорошо отзывались бывшие футболисты „Спартака“, ветераны и владелец клуба Леонид Федун», – сказал Булавин.
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А у нас - в России - народ разный. Цвет кожи у всех , знаете ли , разных оттенков.
А вот откуда у молодого паренька из Иркутска в голове фашистские идеи о "чистоте арийской расы" - вот это вопрос.
Помним, как он раскритиковал московских белок. Пусть с питерской белочкой теперь живет)
Это просто стечение обстоятельств(его пребывание в Зените на тот момент).
Вы разума коллективно лишились? Совсем не видите, что происходит? Полоз и Дриусси, точно сезон начнут, их же под Манчини купили. Ерохина надо ставить. Смольникову альтернативы пока нет. Под Шатова место расчистили. Вратарь - россиянин.
Какой Дзюба? Вы тут все о чем?
В руководстве сидят не глупые профессионалы.
При Фурсенко, Сарсании Зенит брал еврокубки, команда вышла на новый, европейский уровень.
Манчини тренер с приставкой ТОП.
Им ваши советы вообще не к чему.
А куда на "повышение"?