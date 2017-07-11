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Булавин: «Дзюбу не примут в „Спартаке“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Дзюба Артём
Сегодня, 17:19 | Источник: Спорт день за днем | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

«Раз пошли такие разговоры, значит, Манчини не очень доволен Дзюбой. Артем в „Спартаке“? В такое не верится, в первую очередь, потому что его не примут в „Спартаке“. Когда Дзюба уходил из московского клуба, о нем не очень хорошо отзывались бывшие футболисты „Спартака“, ветераны и владелец клуба Леонид Федун», – сказал Булавин.

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