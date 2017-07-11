Булавин: «Дзюбу не примут в „Спартаке“»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

«Раз пошли такие разговоры, значит, Манчини не очень доволен Дзюбой. Артем в „Спартаке“? В такое не верится, в первую очередь, потому что его не примут в „Спартаке“. Когда Дзюба уходил из московского клуба, о нем не очень хорошо отзывались бывшие футболисты „Спартака“, ветераны и владелец клуба Леонид Федун», – сказал Булавин.