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Гендиректор «Амкара»: «Нам удалось согласовать аренду Рязанцева»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Амкар, Зенит, Рязанцев Александр
Сегодня, 16:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил о том, что в ближайшее время ряды пермяков пополнит полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев:

«Нам удалось согласовать аренду Рязанцева. Осталось завершить организационные моменты, и все подробности перехода появятся на сайте в ближайшее время».

Ранее об идущих переговорах между «Зенитом» и «Амкаром» по Рязанцеву сообщил спортдиректор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания.

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