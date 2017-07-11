Гендиректор «Амкара»: «Нам удалось согласовать аренду Рязанцева»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил о том, что в ближайшее время ряды пермяков пополнит полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев:

«Нам удалось согласовать аренду Рязанцева. Осталось завершить организационные моменты, и все подробности перехода появятся на сайте в ближайшее время».

Ранее об идущих переговорах между «Зенитом» и «Амкаром» по Рязанцеву сообщил спортдиректор «сине-бело-голубых» Константин Сарсания.