Как и ожидалось, вратарь «Кристал Пэлас» Стив Манданда вернулся в «Марсель». Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на 3 года.

Манданда защищал цвета этого французского клуба с 2008 по 2016 год. Прошлым летом он перебрался в АПЛ, где его карьера не задалась. Он провел лишь 9 матчей в чемпионате, а затем получил тяжелую травму колена на тренировке сборной Франции. После этого место в основе «стекольщиков» застолбил за собой Уэйн Хеннесси.