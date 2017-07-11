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Манданда вернулся в «Марсель»
Сегодня, 20:21 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, вратарь «Кристал Пэлас» Стив Манданда вернулся в «Марсель». Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на 3 года.
Манданда защищал цвета этого французского клуба с 2008 по 2016 год. Прошлым летом он перебрался в АПЛ, где его карьера не задалась. Он провел лишь 9 матчей в чемпионате, а затем получил тяжелую травму колена на тренировке сборной Франции. После этого место в основе «стекольщиков» застолбил за собой Уэйн Хеннесси.
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