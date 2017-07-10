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«Урал» одержал победу над «Зарей» в товарищеском матче
Сегодня, 20:59 | Источник: Твиттер ФК "Урал" | Редакция: Роман Мельник
«Урал» провел товарищескую встречу с луганской «Зарей». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу российского клуба. Счет в поединке на 42-й минуте открыл Николай Димитров, а на 84-й минуте Владимир Ильин довел дело до уверенной победы.
Состав «Урала»: Годзюр, Данцев, Ароян, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Ильин.
Запасные: Арапов, Динга, Павленко, Бавин, Меркулов, Глушков, Чантурия, Подоксенов, Коробов, Щербаков, Юсупов, Ставпец.
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