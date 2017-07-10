«Урал» одержал победу над «Зарей» в товарищеском матче

«Урал» провел товарищескую встречу с луганской «Зарей». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу российского клуба. Счет в поединке на 42-й минуте открыл Николай Димитров, а на 84-й минуте Владимир Ильин довел дело до уверенной победы.

Состав «Урала»: Годзюр, Данцев, Ароян, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Ильин.

Запасные: Арапов, Динга, Павленко, Бавин, Меркулов, Глушков, Чантурия, Подоксенов, Коробов, Щербаков, Юсупов, Ставпец.