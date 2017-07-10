«Чукарички» после победы над «Тосно» одолели и «Амкар»

«Амкар» провел контрольный поединок с сербским клубом «Чукарички», который занял 9-е место в местном чемпионате по итогам сезона. Пермский клуб уступил своему сопернику, пропустив единственный гол в конце первого тайма.

Напомним, что ранее «Чукарички» также одолели «Тосно».

В первом матче очередного розыгрыша РФПЛ «Амкар» 16 июля сыграет с «Ахматом».